6 marzo 2017

Boluda e OPDR hanno iniziato a gestire il container terminal del porto di Siviglia

Nel 2016 il traffico containerizzato nello scalo spagnolo è rimasto stabile essendo stato pari a circa 160mila teu

La Terminal Marítima del Guadalquivir (TMG), società che fa capo alla compagnia armatoriale spagnola Boluda Corporación Marítima e dalla tedesca OPDR, compagnia del gruppo armatoriale francese CMA CGM, ha iniziato a gestire il container terminal del porto di Siviglia, attività che lo scorso luglio il consiglio di amministrazione dell'Autorità Portuale di Siviglia ha aggiudicato ai due partner per un periodo di 30 anni, con effetto dal 1° gennaio 2017.

TMG opera su un'area di circa 180mila metri quadri, incluso il terminal ferroviario del Muelle del Centenario, che è dotata di una linea di banchina di 350 metri attraverso cui passa un terzo di tutto il traffico delle merci movimentato dal porto di Siviglia. Nel 2016 il traffico containerizzato movimentato dallo scalo portuale spagnolo è rimasto stabile avendo raggiunto pressoché lo stesso volume di oltre 160mila teu totalizzato nel 2015.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec