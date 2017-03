9 marzo 2017

THE Alliance presenta la configurazione finale della propria rete di servizi marittimi containerizzati

Per l'Italia, confermati, oltre alle toccate ai porti di Genova, La Spezia e Livorno, gli scali a Salerno

THE Alliance, il nuovo raggruppamento armatoriale costituito dalla compagnia tedesca Hapag-Lloyd, dalle giapponesi Kawasaki Kisen Kaisha (“K”Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK) e dalla taiwanese Yang Ming, ha presentato oggi la configurazione finale del proprio network di servizi marittimi containerizzati che sarà attivato dal prossimo mese e che, relativamente ai porti italiani, rispetto alla struttura iniziale della rete dei servizi annunciata lo scorso autunno dalle cinque compagnie ( dell'8 novembre 2016), oltre ai porti di Genova, La Spezia e Livorno include anche toccate anche al porto campano di Salerno, come anticipato ieri dalla Salerno Container Terminal che gestisce l'approdo dove scaleranno le navi di THE Alliance ( dell'8 marzo 2016).

L'intero network di servizi, nel quale verrà impiegata una flotta di oltre 240 navi, sarà costituito da 32 rotazioni che toccheranno più di 75 porti. La struttura della rete sarà la seguente:

Asia e Nord Europa FE 1 : Kobe, Nagoya, Shimizu, Tokyo, Singapore, Jeddah, Rotterdam, Amburgo, Southampton, Le Havre, Singapore, Kobe

: Kobe, Nagoya, Shimizu, Tokyo, Singapore, Jeddah, Rotterdam, Amburgo, Southampton, Le Havre, Singapore, Kobe FE 2 : Xingang, Dalian, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Hong Kong, Yantian, Singapore, Tanger Med, Southampton, Amburgo, Rotterdam, Le Havre, Tanger Med, Jebel Ali, Hong Kong, Qingdao, Xingang

: Xingang, Dalian, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Hong Kong, Yantian, Singapore, Tanger Med, Southampton, Amburgo, Rotterdam, Le Havre, Tanger Med, Jebel Ali, Hong Kong, Qingdao, Xingang FE 3 : Hong Kong, Xiamen, Kaohsiung, Yantian, Rotterdam, Amburgo, Anversa, London Gateway, Pireo, Singapore, Hong Kong

: Hong Kong, Xiamen, Kaohsiung, Yantian, Rotterdam, Amburgo, Anversa, London Gateway, Pireo, Singapore, Hong Kong FE 4 : Pusan, Ningbo, Shanghai, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Southampton, Shekou, Yantian, Pusan

: Pusan, Ningbo, Shanghai, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Southampton, Shekou, Yantian, Pusan FE 5: Laem Chabang, Cai Mep, Singapore, Colombo, Rotterdam, Amburgo, Anversa, London Gateway, Jeddah, Colombo, Singapore, Laem Chabang Asia e Mediterraneo MD 1 : Qingdao, Shanghai, Ningbo, Yantian, Singapore, Damietta, Barcellona, Valencia, Fos, Genova, Damietta, Singapore, Shekou, Qingdao

: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Yantian, Singapore, Damietta, Barcellona, Valencia, Fos, Genova, Damietta, Singapore, Shekou, Qingdao MD 2 : Pusan, Ningbo, Shanghai, Kaohsiung, Yantian , Singapore, Jeddah, Genova, La Spezia, Barcellona, Valencia, Singapore, Hong Kong, Pusan

: Pusan, Ningbo, Shanghai, Kaohsiung, Yantian , Singapore, Jeddah, Genova, La Spezia, Barcellona, Valencia, Singapore, Hong Kong, Pusan MD 3: Pusan, Shanghai, Ningbo, Yantian, Singapore, Jeddah, Ashdod, Pireo, Istanbul (Ambarli), Izmir/Aliaga, Mersin, Jeddah, Singapore, Kaohsiung, Pusan Asia e Medio Oriente AGX: Pusan, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Jebel Ali, Dammam, Jubail, Abu Dhabi, Port Kelang, Singapore, Ningbo, Pusan Servizi transpacifici - costa est USA PN 1 : Qingdao, Shanghai, Nagoya, Tokyo, Tacoma, Vancouver, Tokyo, Nagoya, Kobe, Qingdao

: Qingdao, Shanghai, Nagoya, Tokyo, Tacoma, Vancouver, Tokyo, Nagoya, Kobe, Qingdao PN 2 : Singapore, Laem Chabang, Cai Mep, Kaohsiung, Yantian, Tacoma, Vancouver, Tokyo, Kobe, Kaohsiung, Singapore

: Singapore, Laem Chabang, Cai Mep, Kaohsiung, Yantian, Tacoma, Vancouver, Tokyo, Kobe, Kaohsiung, Singapore PN 3 : Hong Kong, Yantian, Ningbo, Shanghai, Pusan, Vancouver, Seattle, Pusan, Hong Kong

: Hong Kong, Yantian, Ningbo, Shanghai, Pusan, Vancouver, Seattle, Pusan, Hong Kong PS 1 : Kobe, Nagoya, Tokyo, Sendai, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Tokyo, Nagoya, Kobe

: Kobe, Nagoya, Tokyo, Sendai, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Tokyo, Nagoya, Kobe PS 2 : Kobe, Nagoya, Shimizu, Tokyo, Los Angeles/Long Beach, Oakland,Tokyo, Kobe

: Kobe, Nagoya, Shimizu, Tokyo, Los Angeles/Long Beach, Oakland,Tokyo, Kobe PS 3 : Singapore, Laem Chabang, Cai Mep, Hong Kong, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Tokyo, Hong Kong, Singapore

: Singapore, Laem Chabang, Cai Mep, Hong Kong, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Tokyo, Hong Kong, Singapore PS 4 : Hong Kong, Yantian, Kaohsiung, Keelung, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Keelung, Kaohsiung, Da Chan Bay, Hong Kong

: Hong Kong, Yantian, Kaohsiung, Keelung, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Keelung, Kaohsiung, Da Chan Bay, Hong Kong PS 5 : Shanghai, Ningbo, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Shanghai

: Shanghai, Ningbo, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Shanghai PS 6 : Qingdao, Ningbo, Shanghai, Pusan, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Pusan, Qingdao

: Qingdao, Ningbo, Shanghai, Pusan, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Pusan, Qingdao PS 7 : Xiamen, Hong Kong, Yantian, Los Angeles/Long Beach, Xiamen

: Xiamen, Hong Kong, Yantian, Los Angeles/Long Beach, Xiamen PS 8: Dalian, Xingang, Qingdao, Pusan, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Pusan, Kwangyang, Dalian Servizi transpacifici - costa est USA (via Panama e Suez) EC 1 : Ningbo, Shanghai, Pusan, Tokyo, (canale di Panama), Manzanillo, Savannah, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Miami (stagionale), Manzanillo, (canale di Panama), Balboa, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Tokyo, Kobe, Ningbo

: Ningbo, Shanghai, Pusan, Tokyo, (canale di Panama), Manzanillo, Savannah, Jacksonville, Charleston, Norfolk, Miami (stagionale), Manzanillo, (canale di Panama), Balboa, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Tokyo, Kobe, Ningbo EC 2 : Qingdao, Ningbo, Shanghai, Pusan, (canale di Panama), New York, Boston, Wilmington, Savannah, (canale di Panama), Pusan, Qingdao

: Qingdao, Ningbo, Shanghai, Pusan, (canale di Panama), New York, Boston, Wilmington, Savannah, (canale di Panama), Pusan, Qingdao EC 3 : Kaohsiung, Xiamen, Hong Kong, Yantian, Shanghai, (canale di Panama), Savannah, Norfolk, (canale di Panama), Balboa, Pusan, Kaohsiung

: Kaohsiung, Xiamen, Hong Kong, Yantian, Shanghai, (canale di Panama), Savannah, Norfolk, (canale di Panama), Balboa, Pusan, Kaohsiung EC 4 : Kaohsiung, Hong Kong, Yantian, Cai Mep, Singapore, (canale di Suez), New York, Norfolk, Savannah, Jacksonville, Charleston, (canale di Suez), Singapore, Kaohsiung

: Kaohsiung, Hong Kong, Yantian, Cai Mep, Singapore, (canale di Suez), New York, Norfolk, Savannah, Jacksonville, Charleston, (canale di Suez), Singapore, Kaohsiung EC 5: Laem Chabang, Cai Mep, Singapore, Colombo, (canale di Suez), Halifax, New York, Savannah, Norfolk, Halifax, (canale di Suez), Jebel Ali, Singapore, Laem Chabang Servizi transatlantici AL 1 : Bremerhaven, Anversa, London Gateway, Norfolk, Filadelfia, New York, Halifax, Bremerhaven

: Bremerhaven, Anversa, London Gateway, Norfolk, Filadelfia, New York, Halifax, Bremerhaven AL 2 : London Gateway, Le Havre, Rotterdam, Bremerhaven, New York, Charleston, London Gateway

: London Gateway, Le Havre, Rotterdam, Bremerhaven, New York, Charleston, London Gateway AL 3 : Anversa, Bremerhaven, Southampton, Charleston, Savannah, Port Everglades, Houston, Savannah, Norfolk, Anversa

: Anversa, Bremerhaven, Southampton, Charleston, Savannah, Port Everglades, Houston, Savannah, Norfolk, Anversa AL 4 : Southampton, Anversa, Bremerhaven, Le Havre, Veracruz, Altamira, Houston, New Orleans, Mobile, Southampton

: Southampton, Anversa, Bremerhaven, Le Havre, Veracruz, Altamira, Houston, New Orleans, Mobile, Southampton AL 5 : Southampton, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Le Havre, Savannah, Cartagena, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Seattle/Tacoma, Vancouver, Oakland, Los Angeles/Long Beach, Balboa, Cartagena, Caucedo, Savannah, Southampton

: Southampton, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Le Havre, Savannah, Cartagena, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Seattle/Tacoma, Vancouver, Oakland, Los Angeles/Long Beach, Balboa, Cartagena, Caucedo, Savannah, Southampton AL 6 : Salerno, Livorno, La Spezia, Genova, Fos, Halifax, New York, Norfolk, Savannah, Salerno

: Salerno, Livorno, La Spezia, Genova, Fos, Halifax, New York, Norfolk, Savannah, Salerno AL 7: Barcellona, Tarragona, Valencia, Algeciras, Halifax, New York, Norfolk, Savannah, Valencia, Tarragona, Barcellona



