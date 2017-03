10 marzo 2017

Porto di Livorno, conclusi i lavori di ripristino della funzionalità della Calata Bengasi

Rimosso lo zoccolo del vecchio muro di contenimento della banchina

Nel porto di Livorno si sono conclusi i lavori di ripristino della funzionalità della Calata Bengasi, che si trova nel cuore del polo dei rotabili, nella Darsena n.1 del porto commerciale. L'opera è stata portata a termine dalla società Somit di Chioggia che ha demolito lo zoccolo di cemento armato del vecchio muro di contenimento della banchina, dragando i fondali prospicienti e portandoli a -10,5 metri.

La fondazione del vecchio muro di banchina si sviluppava per circa 320 metri ad una profondità tra -8 e -11,5 metri.







