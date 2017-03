10 marzo 2017

I porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia assieme per la prima volta al Seatrade

La fiera crocieristica si terrà dal 14 al 16 marzo a Fort Lauderdale

Per la prima volta l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si presenterà alla fiera crocieristica Seatrade in programma dal 14 al 16 marzo a Fort Lauderdale, a circa 40 chilometri da Miami, per promuovere in modo integrato l'attività turistica e croceristica dei tre porti gestiti dall'ente: Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

A differenza delle edizioni precedenti, quest'anno l'ente campano parteciperà alla più importante fiera del settore crocieristico mondiale all'interno dello stand di Assoporti, Cruise Italy, L'intento, a seguito della riforma dei porti entrata in vigore dallo scorso agosto, è di presentare il sistema portuale italiano valorizzando al contempo l'unità e la specificità dei singoli porti.

Se i porti di Napoli e Salerno si presenteranno al Seatrade forti dei 1.417.546 croceristi movimentati complessivamente nel 2016, il porto di Castellammare punterà a crescere in una nicchia di mercato al alto valore aggiunto quale quella dei mega yacht.



