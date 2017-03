13 marzo 2017

L'olandese Spliethoff ordinato sei nuove navi multipurpose

Saranno costruite dal cantiere navale cinese Zhejiang Ouhua Shipbuilding Co.

La società armatoriale olandese Spliethoff ha ordinato al cantiere navale cinese Zhejiang Ouhua Shipbuilding Co. la costruzione di sei navi multipurpose che saranno realizzate secondo i requisiti previsti dal codice internazionale per le unità che operano in acque polari. Le navi, di circa 18.000 tonnellate di portata lorda, saranno lunghe 165 metri.

La prima delle sei nuove navi, che sarà battezzata con il nome di Raamgracht, sarà presa in consegna nel gennaio 2019 e sarà seguita dalle consegne delle altre cinque navi gemelle Realengracht, Reguliersgracht, Rijpgracht, Ringgracht e Rozengracht che avverranno con intervalli regolari di due mesi.







