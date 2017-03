14 marzo 2017

HSH Nordbank ha bocciato il piano di ristrutturazione del debito di Rickmers Maritime

La compagnia di Singapore è al lavoro per definire nuovi termini

Lo shipping trust Rickmers Maritime di Singapore ha reso noto che l'istituto bancario tedesco HSH Nordbank, che è il principale finanziatore della compagnia, non ha approvato i termini proposti dalla società asiatica per la ristrutturazione del proprio prestito obbligazionario.

Rickmers Maritime, che da mesi sta cercando il modo di evitare la liquidazione o l'amministrazione giudiziaria della società ( del 15 settembre 2016), ha specificato che attualmente sta predisponendo con i propri consulenti un nuovo piano di ristrutturazione del debito che, una volta definito, sarà presentato ai creditori e agli obbligazionisti.







