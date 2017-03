15 marzo 2017

Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è aumentato del +26,0%

Nel primo bimestre del 2017 sono stati movimentati quasi 3,2 milioni di teu (+12,7%)

Lo scorso mese il porto di Hong Kong ha movimentato un traffico dei container pari ad oltre 1,4 milioni di teu, con una progressione del +26,0% rispetto ad oltre 1,4 milioni di teu movimentati nel febbraio 2016, mese nel quale era stata registrata una flessione del -21,1% rispetto al febbraio 2015.

Comunicando gli ultimi dati preliminari sul traffico movimentato dal porto, la Hong Kong Maritime and Port Board ha reso noto anche il dato definitivo del traffico movimentato nel mese di dicembre del 2016 e diffuso dal Dipartimento marittimo e dal Dipartimento statistico di Hong Kong che indica un traffico di quasi 2,0 milioni di teu, con un incremento del +25,7% sul dicembre 2015, rispetto ad un dato preliminare comunicato in precedenza che era pari a 1,8 milioni di teu, per una crescita del +14,3% sul dicembre 2015.

Il dato preliminare sul traffico containerizzato movimentato complessivamente nel primo semestre del 2017 dallo scalo portuale cinese è di quasi 3,2 milioni di teu, con un aumento del +12,7% sui primi due mesi dello scorso anno.



