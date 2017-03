15 marzo 2017

Il gruppo navalmeccanico sudcoreano DSME ha chiuso il 2016 con una perdita netta di circa -2,3 miliardi di dollari

I ricavi sono diminuiti del -15,1%. La situazione dell'azienda all'esame dei creditori

Il gruppo navalmeccanico sudcoreano Daewoo Shipbuilding & Machine Engineering Co. (DSME) ha reso noto oggi di aver concluso l'esercizio annuale 2016 con una perdita netta consolidata di -2.711 miliardi di won (oltre 2,3 miliardi di dollari) rispetto ad una perdita netta consolidata di -3,307 miliardi di won nell'esercizio precedente. I ricavi sono diminuiti del -15,1% attestandosi a 12.737 miliardi di won rispetto a 15.007 miliardi nel 2015. Il risultato operativo è stato di segno negativo e pari a -1.609 miliardi di won rispetto ad un risultato negativo per -2.937 miliardi di won nel 2015.

Rispondendo ai media sudcoreani che hanno presentato varie possibilità per far fronte al problema della crescente carenza di liquidità dell'azienda che sarebbero state prese in esame dai creditori del gruppo DSME, guidati dalla Korea Development Bank che è anche il principale azionista della società di cui detiene il 79% del capitale, DSME ha specificato che attualmente i creditori stanno valutando le iniziative assunte dall'azienda per migliorare la propria situazione finanziaria nonché il livello degli ordinativi e della liquidità.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail