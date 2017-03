15 marzo 2017

Inaugurato il container terminal di ICTSI e PSA nel porto colombiano di Buenaventura

Può servire portacontainer della capacità fino a 18.000 teu

Ieri nel porto colombiano di Buenaventura è diventato ufficialmente operativo, con una cerimonia di inaugurazione alla quale ha partecipato il presidente della Repubblica di Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, il container terminal Puerto Aguadulce gestito dai gruppi terminalisti ICTSI e PSA attraverso la loro joint venture Sociedad Puerto Industriale de Aguadulce (SPIA). Il gruppo filippino International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) e la PSA International di Singapore avevano stretto un accordo nel 2013 per operare il nuovo terminal portuale per la cui realizzazione è previsto un investimento complessivo di 500 milioni di dollari ( del 18 settembre 2013).

Il terminal è già parzialmente operativo dallo scorso novembre, quando è stato scalato dalla prima nave. Attualmente è stata completata la prima fase del progetto con la realizzazione di due banchine che hanno una capacità di traffico containerizzato annua pari a 550mila teu. Il terminal può servire portacontenitori di capacità fino a 18.000 teu e in futuro potrà movimentare anche due milioni di tonnellate di rinfuse all'anno.







