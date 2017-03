16 marzo 2017

Battesimo della prima portacontainer da 20.150 teu costruita dalla Samsung Heavy Industries

È la prima di quattro unità gemelle ordinate dalla giapponese MOL

Ieri nel cantiere navale di Geoje della Samsung Heavy Industries (SHI) è stata battezzata la MOL Triumph che, avendo una capacità di carico di 20.150 teu – ha sottolineato l'azienda navalmeccanica sudcoreana – è la portacontainer più grande del mondo e la prima nave della capacità di oltre 20.000 teu costruita dalla SHI.

La MOL Triumph, che è lunga 400 metri e larga 58,8 metri, è la prima di quattro portacontenitori da 20.150 teu ordinate dal gruppo armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ( del 2 marzo 2015). La nave sarà consegnata alla MOL il prossimo 27 marzo.

Il gruppo SHI ha intanto reso noto di aver chiuso l'esercizio annuale 2016 con ricavi pari a 10.414 miliardi di won (9,1 miliardi di dollari), con un incremento del +7% rispetto a 9.714 miliardi di won nel 2015. Il risultato operativo è stato di segno negativo e pari a -147 miliardi di won rispetto ad un risultato operativo negativo per -1.502 miliardi di won nell'esercizio annuale precedente.





