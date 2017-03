16 marzo 2017

Nel 2016 i porti crocieristici del Mediterraneo di MedCruise hanno movimentato 27,4 milioni di passeggeri (-1,1%)

Quest'anno nel porto di Cagliari sono attesi oltre 400mila crocieristi rispetto a 256mila nel 2016

Lo scorso anno i porti associati a MedCruise, l'associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo, hanno movimentato un traffico di 27.445.698 crocieristi, con una flessione del -1,1%rispetto a 27.761.864 nel 2015. Inoltre nel 2016 ai porti crocieristici del Mediterraneo sono approdate complessivamente 13.476 navi da crociera, con un calo del -0,5% rispetto a 13.533 scali nell'anno precedente.

I dati sull'attività crocieristica svolta nel 2016 dai porti di MedCruise sono stati presentati dall'associazione in occasione di Seatrade Cruise Global, la fiera mondiale del turismo crocieristico che si chiude oggi a Fort Lauderdale, in Florida. «Le statistiche del 2016 - ha sottolineato il presidente di MedCruise, Kristijan Pavic - mostrano sviluppi positivi in varie parti del Mediterraneo e dei suoi mari adiacenti. Noi tutti lavoriamo affinché gli associati di MedCruise possano accrescere l'aumento registrato. Inoltre - ha evidenziato Pavic - nonostante l'enfasi che le compagnie crocieristiche pongono sulla crescita di altre regioni del mondo, come ad esempio il mercato asiatico, quella del Mediterraneo e dei mari adiacenti è una regione che continua a generare crescente interesse nei crocieristi. Per i porti, le destinazioni e tutti gli operatori del Mediterraneo la sfida è quella di offrire tutte le condizioni per trasformare tutto ciò in una crescita sostenibile e per consentire un'ulteriore espansione delle attività crocieristiche».

Il rapporto di MedCruise segnala che nel 2016 i principali porti crociestici del Mediterraneo sono stati Barcellona con 2.683.594 passeggeri (+5,6% rispetto a 2.540.302 pax nel 2015), Civitavecchia con 2.339.676 passeggeri (+3,0% rispetto a 2.271.652 nel 2015), Isole Baleari con 1.957.429 passeggeri (-2,0% rispetto a 1.996.533 nel 2015), Venezia con 1.605.660 (+1,5% rispetto a 1.582.481 nel 2015), Marsiglia con 1.597.213 (+10,1% rispetto a 1.451.059 nel 2015), Napoli con 1.306.151 (+2,9% rispetto a 1.269.571 nel 2015), quindi il porto greco del Pireo che - con 1.094.135 crocieristi nel 2016 rispetto a 980.149 nel 2015 (+11,6%) - ha scavalcato il porto di Savona classificandosi al settimo posto nella graduatoria del 2016, nella quale seguono all'ottavo posto il porto di Genova, che con 1.017.368 passeggeri nel 2016 rispetto a 848.227 nell'anno precedente (+19,9%) quando era rientrato nella top ten dei porti crocieristici del Mediterraneo, ha superato in classifica Savona e i porti di Tenerife, quindi al nono posto il porto di Savona con 910.244 passeggeri (-7,3% rispetto a 982.226 nel 2015) e al decimo i porti di Tenerife con 884.173 passeggeri (-5,2% rispetto a 933.154 nel 2015).

Intanto, in occasione della partecipazione al Seatrade Cruise Global con lo scopo di presentare la Sardegna come destinazione unica da far conoscere al mondo degli operatori del mercato crocieristico, il porto di Cagliari ha reso noto che nel 2017 nello scalo sono attesi oltre 400mila passeggeri per un totale di 163 approdi di 41 differenti navi di 24 compagnie crocieristiche rispetto a 256mila passeggeri in 110 scali nel 2016.



No Port MedCruise

Region Total

Pax Total

Calls Home in

Pax Home out

Pax Transit

Pax 1 Alanya East Med 9.272 13 0 0 9.272 2 Alicante West Med 89.197 53 n.a. n.a. n.a. 3 Ancona Adriatic 54.901 34 5.784 5.112 44.005 4 Antalya East Med 45.405 16 22.251 22.225 929 5 Azores West Med 125.904 121 565 617 124.722 6 Balearic Islands West Med 1.957.429 742 600.181 1.357.248 7 Barcelona West Med 2.683.594 758 782.196 773.623 1.127.775 8 Bari Adriatic 400.875 145 52.367 56.770 291.738 9 Bastia/N.Corsica West Med 18.533 23 0 0 18.533 10 Bodrum East Med 61.261 44 51 21 61.189 11 Brindisi Adriatic 5.270 14 6 1 5.263 12 Burgas Black Sea 5.833 4 0 0 5.833 13 Cagliari West Med 255.873 110 8.456 247.417 14 Cartagena West Med 187.843 120 186 0 187.657 15 Castellon West Med 1.095 2 0 0 1.095 16 Ceuta West Med 19.251 13 0 0 19.251 17 Civitavecchia West Med 2.339.676 833 425.038 421.971 1.492.667 18 Constantza Black Sea 6.912 8 0 0 6.912 19 Corfu Adriatic 748.914 481 35.890 34.974 678.050 20 Cyprus Ports* East Med 141.358 135 28.378 29.785 83.195 21 Dubrovnik Adriatic 831.730 639 33.473 34.696 763.561 22 Egyptian Ports East Med 411.626 361 n.a. n.a. n.a. 23 French Riviera West Med 562.929 325 41.967 520.962 24 Genoa West Med 1.017.368 248 282.652 323.626 375.711 25 Gibraltar West Med 404.005 224 90 0 403.915 26 Gioia Tauro West Med 13.758 13 1 20 13.737 27 Heraklion East Med 238.780 165 3.739 3.563 231.478 28 Huelva West Med 20.071 17 0 0 20.071 29 Igoumenitsa East Med 7.623 7 0 0 7.623 30 Istanbul East Med 36.708 42 7.872 8.380 20.456 31 Kavala East Med 6.042 18 0 0 6.042 32 Koper Adriatic 78.923 69 9 42 78.872 33 Kotor Adriatic 536.644 487 663 749 535.232 34 Kusadasi East Med 347.232 278 7.593 10.453 329.186 35 La Spezia West Med 507.531 211 4.036 3.366 500.129 36 Lisbon West Med 522.497 311 23.525 24.107 474.865 37 Livorno West Med 807.935 403 4.755 4.519 798.661 38 Madeira Ports West Med 522.483 297 824 1.951 519.708 39 Malaga West Med 442.931 253 45.014 47.232 350.685 40 Marseille West Med 1.597.213 490 244.580 242.384 1.110.249 41 Mersin East Med 0 0 0 0 0 42 Messina West Med 373.199 223 9.190 8.837 337.512 43 Monaco West Med 185.392 181 12.536 13.689 159.167 44 Motril-Granada West Med 4.570 21 0 0 4.570 45 Naples West Med 1.306.151 493 70.745 71.392 1.164.041 46 North Sardinian West Med 210.386 130 0 0 210.386 47 Odessa Black Sea 1.242 5 7 2 1.233 48 Palamos/Roses West Med 25.505 37 0 0 25.505 49 Palermo West Med 510.078 174 36.607 35.427 438.044 50 Patras East Med 743 2 0 0 743 51 Piraeus East Med 1.094.135 625 176.303 176.360 741.472 52 Portimao West Med 19.520 43 20 24 19.476 53 Portoferraio West Med 42.752 118 0 0 42.752 54 Portofino West Med 19.894 57 0 0 19.894 55 Ravenna Adriatic 45.582 42 341 332 44.922 56 Rijeka Adriatic 13.874 15 0 0 13.874 57 Savona West Med 910.244 213 286.365 290.780 333.099 58 Sete West Med 23.791 36 11 17 23.763 59 Sibenik Adriatic 12.276 106 0 0 12.276 60 Sochi Black Sea 1.194 4 0 0 1.194 61 Souda/Chania** East Med 147.915 86 0 0 147.915 62 Split Adriatic 275.651 286 367 512 274.772 63 Taranto Adriatic 0 0 0 0 0 64 Tarragona West Med 14.013 22 921 921 12.171 65 Tenerife Ports West Med 884.173 524 37.640 36.484 810.049 66 Thessaloniki East Med 18.876 23 310 464 18.102 67 Toulon-Var Provence West Med 362.479 278 6.338 5.848 350.293 68 Trabzon Black Sea 452 3 226 226 0 69 Tunisian Ports West Med 757 2 0 0 757 70 Valencia* West Med 404.783 181 30.498 30.465 343.820 71 Valletta West Med 682.970 317 58.410 56.321 568.239 72 Varna Black Sea 1.109 4 0 2 1.107 73 Venice Adriatic 1.605.660 529 708.000 700.066 197.594 74 Volos East Med 37.445 46 0 0 37.445 75 Zadar Adriatic 136.462 114 452 425 135.584

* Provisional data for Cyprus Ports and Port of Valencia. ** Chania harbour welcomed an additional number of cruise calls (11) carrying 4.777 transit pax.









