17 marzo 2017

Manifestazione dei sindacati a Roma per sollecitare maggiori tutele per i marittimi italiani

Fantappiè (Uiltrasporti): non è possibile che il lavoro marittimo non sia inserito tra le attività usuranti

È in corso stamani a piazza Porta Pia a Roma, davanti alla sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la manifestazione di protesta indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per sollecitare l'adozione di maggiori tutele per i marittimi italiani. In particolare, i sindacati chiedono l'introduzione di un nuovo sistema di formazione non più a carico dei marittimi, lo svolgimento di corsi direttivi previsti solo per chi deve ottenere ancora il titolo professionale, il riconoscimento dell'esperienza maturata dai marittimi italiani negli anni di navigazione anche ai fini dei futuri adeguamenti della normativa in essere, pari riconoscimento dei marittimi italiani rispetto a quelli degli altri paesi esteri in tema di titoli professionali e dei relativi adeguamenti alle disposizioni internazionali con una maggiore sburocratizzazione del sistema.

Inoltre i sindacati sollecitano il riconoscimento dell'importanza del lavoro marittimo con l'individuazione di un dipartimento specifico nel Ministero dei Trasporti che si occupi solo di questo settore e lo valorizzi un nuovo sistema di collocamento dove offerta e domanda di lavoro si possano realmente incrociare determinando le relative figure professionali carenti e riducendo fortemente la disoccupazione, la creazione di un'anagrafe dei marittimi imbarcati, sbarcati e pronti all'imbarco con la gestione dei relativi certificati di competenza e l'inserimento di tutti i marittimi nell'elenco dei lavori pesanti e quindi passaggio successivo nelle attività usuranti.

«Con la manifestazione di oggi - ha spiegato il segretario nazionale Marittimi di Uiltrasporti, Paolo Fantappiè - i marittimi gridano la forte insoddisfazione sulle loro condizioni di lavoro e su come le istituzioni gestiscono tutta la marineria italiana. Non è possibile che il marittimo, con le responsabilità della sua professione e la vita a bordo fortemente disagiata, non sia inserito tra i lavoratori usuranti e sia sottoposto continuamente a circolari cervellotiche del Ministero in tema di formazione e di adeguamento alle normative internazionali».

«Il marittimo italiano - ha aggiunto Fantappiè - recrimina di essere trattato come qualsiasi altro marittimo straniero e di non essere fagocitato da un sistema burocratico che tenta di penalizzarlo e renderlo meno competitivo rispetto agli altri marittimi europei ed extraeuropei. Serve inoltre una riforma del collocamento che possa far incrociare realmente la domanda e l'offerta di lavoro nel settore marittimo in modo da orientare la formazione iniziale sulle qualifiche carenti, riducendo di fatto la percentuale di disoccupazione».



