17 marzo 2017

Mercitalia Rail, trasporto eccezionale di un reattore lungo 20,3 metri e largo quattro metri

Ha viaggiato da Desio a Tarvisio per poi giungere in Slovacchia

Nei giorni scorsi Mercitalia Rail, la società di trasporto merci del gruppo FS Italiane, ha curato il trasporto eccezionale di un reattore per urea della lunghezza di 20,3 metri, dell'altezza di 4,2 metri, della larghezza di quattro metri e del peso di 147 tonnellate, che ha viaggiato da Desio a Tarvisio attraversando la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia per poi giungere a Trnovec nad Váhom in Slovacchia, la destinazione finale.

Il trasporto eccezionale ha chiesto il rilascio di speciali autorizzazioni da parte di Rete Ferroviaria Italiana, il gestore dell'infrastruttura nazionale, per il transito sulle linee “primarie” e “secondarie”. Ciò ha permesso il viaggio del treno merci a velocità limitata (a 30 km/h con punte di 50 km/h) anche per poter effettuare gli spostamenti del carico in base al tracciato ferroviario.

Mercitalia Rail ha predisposto il trasporto da origine a destinazione coordinandosi con le altre imprese ferroviarie coinvolte preparando il carico nel suo complesso - con i sistemi di ancoraggio su due carrelli (Uaai 812, a cinque assi) ha raggiunto le dimensioni di 29 metri di lunghezza, 4,6 metri di altezza, quattro metri di larghezza e 188 tonnellate di peso - e seguendo l'operazione a bordo fino ai confini con l'Austria con proprio personale specializzato.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail