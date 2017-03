17 marzo 2017

Hapag-Lloyd e UASC rinviano di due mesi il termine ultimo di esecuzione dell'accordo di fusione

Le due compagnie hanno sottolineato che «la transazione non è a rischio»

Le compagnie di navigazione Hapag-Lloyd e United Arab Shipping Company (UASC) hanno annunciato oggi il rinvio di due mesi del termine ultimo di esecuzione dell'accordo di fusione siglato la scorsa estate ( del 18 luglio 2016). Specificando che «la transazione non è a rischio», la compagnia di Amburgo e quella di Dubai hanno reso noto di aver spostato tale data dal 31 maggio 2017, termine fissato nel Business Combination Agreement (BCA) sottoscritto a luglio, portandola al 31 maggio 2017 e di aver modificato il BCA di conseguenza.

Le due compagnie hanno spiegato che «tutte le autorizzazioni per la fusione e le approvazioni delle autorità nonché tutte le necessarie autorizzazioni bancarie da parte di Hapag-Lloyd e praticamente tutte le autorizzazioni bancarie da parte di UASC sono stati ottenute e le parti della fusione stanno predisponendo la documentazione finale per la chiusura della business combination. Gli ultimi preparativi per la chiusura del contratto - hanno precisato Hapag-Lloyd e UASC - richiedono più tempo del previsto».

Inoltre Hapag-Lloyd e UASC hanno specificato che, «indipendentemente dalla data di chiusura effettiva, THE Alliance (l'accordo operativo siglato con le compagnie giapponesi “K” Line, MOL e NYK e con la taiwanese Yang Ming che diventerà operativo il prossimo mese, del 13 maggio 2016, ndr), inizierà l'attività a partire dal 1° aprile 2017, incluse tutte le navi come da programma. L'avvio del consolidamento di UASC in Hapag-Lloyd - hanno concluso - avverrà alla chiusura dell'accordo».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail