17 marzo 2017

Nuovi servizi ferroviari per il trasporto di GPL e auto da Olanda e Repubblica Ceca/Slovacchia per l'Italia

Il primo è operato da Rail Traction Company e Lokomotion e il secondo da DB Cargo Italia

Dall'inizio di quest'anno due nuovi servizi ferroviari per il trasporto di gas di petrolio liquefatto e di auto collegano rispettivamente l'Olanda e la Repubblica Ceca/Slovacchia con l'Italia. Il primo è stato attivato dalla Rail Traction Company (RTC) e dalla Lokomotion per il trasporto di GPL con la trazione di treni ferro-cisterna che circolano regolarmente ogni settimana partendo carichi dall'Olanda e arrivando a Portogruaro. Il secondo servizio è stato attivato da DB Cargo Italia che da Tarvisio trasporta tre volte alla settimana autovetture provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia all'autoparco “Il Faldo” a Collesalvetti (Pisa), dove i veicoli sono scaricati per le consegne finali. Due treni provengono dalla fabbrica di auto ceca a Dobra ed uno dallo stabilimento slovacco a Zilina.







