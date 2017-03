17 marzo 2017

Genting Hong Kong ha chiuso il 2016 con una perdita netta di -504,2 milioni di dollari

Il settore delle crociere ha registrato un EBITDA pari a 62,8 milioni di dollari (+44,5%)

Il gruppo crocieristico, turistico e navalmeccanico Genting Hong Kong ha concluso il 2016 con ricavi pari a 1,02 miliardi di dollari, con un incremento del +47,4% rispetto a 689,9 milioni di dollari nell'esercizio annuale precedente. L'EBITDA è risultato di segno negativo e pari a -91,0 milioni di dollari rispetto ad un EBITDA positivo per 6,2 milioni di dollari nel 2015.

Genting ha chiuso il 2016 con una perdita netta di -504,2 milioni di dollari rispetto ad un utile netto di 2,11 miliardi di dollari nel 2015. All'inizio di quest'anno il gruppo aveva preannunciato la rilevante perdita prevista nel bilancio 2016 che - aveva specificato - è conseguente agli oneri straordinari per il lancio dei nuovi marchi crocieristici Dream Cruises e Crystal Cruises e ad altre sopravvenienze ( del 24 gennaio 2017).

Lo scorso anno nel solo settore crocieristico, in cui il gruppo di Hong Kong opera con i marchi Star Cruises, Dream Cruises e Crystal Cruises, sono stati registrati ricavi pari a 908,1 milioni di dollari, con una crescita del +39,1% sull'anno precedente, ed un EBITDA, al netto di costi correlati a nuove navi per Dream Cruises e Crystal Cruises, di segno positivo pari a 62,8 milioni di dollari rispetto ad un risultato positivo per 43,4 milioni di dollari nel 2015. Al miglioramento dei risultati ha contribuito l'inclusione nel bilancio del contributo per l'intero anno fornito dalla Crystal Cruises, compagnia la cui acquisizione è stata portata a termine a maggio 2015 ( del 3 marzo 2015), e al lancio del marchio Dream Cruises avvenuto alla fine dello scorso ottobre.

Nel 2016 i ricavi generati dalle attività non crocieristiche del gruppo sono ammontati a 108,6 milioni di dollari, con un incremento del +192,5% al quale hanno contribuito soprattutto le attività di riparazione e conversione navale che sono entrate a far parte del gruppo con l'acquisizione dei cantieri navali tedeschi di Wismar, Warnemunde e Stralsund che sono stati posti sotto la comune denominazione MV Werften ( dell'11 luglio 2016).



