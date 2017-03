20 marzo 2017

Il Propeller Club di Venezia ha organizzato un convegno incentrato sulla professione del raccomandatario marittimo

Si terrà il 4 aprile a Mestre

Il The International Propeller Club Port of Venice ha organizzato per il prossimo 4 aprile alle ore 17.30 all'Hotel Bologna Best Western di Mestre un convegno sul tema “Il raccomandatario marittimo: questioni ancora aperte”. All'incontro interverranno Pino Musolino, neo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Paolo Costa, ex presidente dell'Autorità Portuale di Venezia, Enrico Maria Puija, responsabile della Direzione generale del Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il comandante di vascello Goffredo Bon, comandante della Direzione Marittima del Veneto e della Capitaneria di Porto di Venezia, Umberto Masucci, presidente nazionale del The International Propellers Clubs, Alessandro Santi, vice presidente di Federagenti e presidente di Assoagenti Veneto, e i rappresentanti dei Propeller Club di Ravenna, Monfalcone e Trieste.

Nel corso del convegno gli avvocati Matteo Miatto e Marco Seppi presenteranno relazioni rispettivamente sui temi “La responsabilità del raccomandatario marittimo: aspetti sostanziali e processuali” e “La figura e la responsabilità del raccomandatario marittimo nel quadro del diritto comunitario”. «Si darà conto - ha anticipato Marco Seppi - degli orientamenti giurisprudenziali e, quindi, della progressiva estensione di tale responsabilità al di là del nucleo essenziale delle attività tipiche della raccomandazione. Verrà, quindi, affrontato il tema della rappresentanza sostanziale e processuale del raccomandatario con peculiare attenzione alla questione della rappresentanza degli agenti generali delle compagnie di navigazione straniere».

A conclusione dei lavori sarà presentato il nuovo Gruppo Giovani del Propeller Club di Venezia, prima importante tappa nel ricambio generazionale della portualità lagunare veneta.



