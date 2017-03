20 marzo 2017

Nel cantiere navale di Marghera è iniziata la costruzione della nave da crociera Nieuw Statendam

Sarà consegnata a Holland America Line alla fine del 2018

Oggi nel cantiere navale di Marghera del gruppo Fincantieri è stata avviata la costruzione della Nieuw Statendam, la nuova nave da crociera destinata alla società armatrice Holland America Line gruppo statunitense Carnival Corporation.

La nuova unità, gemella di Koningsdam, nuova nave della classe “Pinnacle” consegnata a marzo 2016 dallo stesso stabilimento, verrà ultimata alla fine del 2018 e avrà una stazza lorda di circa 99.800 tonnellate, una lunghezza di quasi 300 metri e potrà ospitare fino a 2.650 passeggeri in oltre 1.300 cabine.







