21 marzo 2017

Alla Martek Marine una rilevante commessa dell'agenzia europea EMSA per la fornitura di droni per il settore marittimo

Verranno impiegati per potenziare i controlli dei confini marittimi e la sorveglianza e il monitoraggio del traffico marittimo

La britannica Martek Marine, gruppo specializzato nella fornitura di apparecchiature, sistemi e servizi per la sicurezza in campo marittimo, ha annunciato di aver ottenuto dalla European Maritime Safety Agency (EMSA) una importante commessa per la fornitura di droni che - ha sottolineato l'azienda - rappresenta il più rilevante contratto al mondo nel segmento dei Remotely Piloted Aircraft Services (RPSA) impiegati nel settore marittimo.

Martek Marine ha specificato che il contratto, della durata di due anni, fa parte di un programma quinquennale dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima del valore di 67 milioni di euro per potenziare i controlli dei confini marittimi e la sorveglianza e il monitoraggio del traffico marittimo.

L'azienda britannica ha precisato che il contratto non include solo la fornitura dei droni, ma anche dei piloti, di antenne per collegamenti a lunga distanza, di veicoli di controllo e di personale di terra.

Martek Marine ha spiegato che i droni saranno impiegati per attività in BVLOS (Beyond visual line of sight), ovvero con il mezzo aereo che viene utilizzato ad una distanza che non consente al pilota di mantenere il contatto visivo con il drone, per il pattugliamento delle frontiere, per le operazioni di ricerca e soccorso e per il monitoraggio dell'inquinamento nonché per l'individuzione di attività illegali di pesca, traffico di droga e traffico di esseri umani. I dati verranno raccolti dai sensori e sistemi video dei droni e verranno inviati ad un centro di controllo che li metterà a disposizione degli Stati membri dell'UE affinché possano assumere decisioni tempestive sulle azioni da intraprendere.

Il tipico impiego dei droni avverrà con il loro decollo dal ponte di una nave per essere impiegato in specifiche aree. Martek Marine ha reso noto che le specifiche dei droni previste dal contratto con l'EMSA prevedono che siano compatti e maneggevoli e che possano decollare verticalmente sia da terra che dalle navi.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail