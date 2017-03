21 marzo 2017

La compagnia di navigazione Liberty Lines di Trapani ha acquisito il controllo della concittadina Traghetti delle Isole

Opera servizi per le isole minori della Sicilia occidentale con partenze da Trapani e Porto Empedocle

Liberty Lines, la compagnia di navigazione di Trapani che ha una flotta di 31 aliscafi ed è guidata dall'amministratore delegato Ettore Morace, ha acquisito il 50,9% del capitale sociale della Traghetti delle Isole, società di navigazione costituita nel 1969 anch'essa con sede a Trapani che opera servizi per le isole minori della Sicilia occidentale (Pantelleria, Linosa e Lampedusa) con partenze da Trapani e Porto Empedocle con i traghetti Lampedusa, Cossyra e Zeus.

«Questa acquisizione - ha spiegato Morace - rientra a pieno titolo nella nostra mission aziendale. Da sempre, da quando siamo operativi il nostro obiettivo è la massima valorizzazione degli arcipelaghi siciliani e il sostegno alla loro crescita economica, turistica e culturale. Per questo, vogliamo portare la nostra esperienza e la nostra competenza all'interno di questa compagnia prestigiosa che rappresenta un patrimonio da tutelare per la storia dei collegamenti marittimi tra la Sicilia e la sua rete di isole minori. I nostri primi obiettivi - ha precisato Morace che ricoprirà la carica di presidente di Traghetti delle Isole - saranno il mantenimento dei livelli occupazionali e la modernizzazione dei servizi per garantire alle isole minori siciliani quell'impulso necessario allo sviluppo economico e turistico».





