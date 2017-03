21 marzo 2017

Nel 2016 la compagnia di navigazione Minoan Lines ha incrementato le performance economiche

In calo del 7,1% i ricavi, scesi a 160,2 milioni di euro

La compagnia di navigazione Minoan Lines del gruppo armatoriale Grimaldi ha archiviato il 2016 con ricavi a livello consolidato pari a 160,2 milioni di euro, in calo del -7,1% rispetto all'esercizio annuale precedente. L'EBITDA ha registrato una crescita del +4,9% attestandosi a 37,8 milioni di euro e l'utile netto è ammontato a 20,7 milioni di euro (+16,7%).

Lo scorso anno la flotta della Minoan impiegata sulle rotte nazionali greche ha trasportato 652mila passeggeri (707mila nel 2015), 94mila autovetture (90mila) e 57mila unità di carico (57mila), mentre sulla rotta adriatica Patrasso-Igoumenitsa-Ancona-Trieste la compagnia ha trasportato 388mila passeggeri (406mila), 105mila auto (94mila) e 73mila unità di carico (77mila).









