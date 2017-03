22 marzo 2017

La Bolivia accelera i tempi per definire il progetto del Corridoio Ferroviario Bioceanico

La linea ferroviaria verrebbe proposta come rotta alternativa al canale di Panama

Ieri e oggi a La Paz si svolge una riunione tecnica sul progetto “Corridoio Ferroviario Bioceanico Centrale” per realizzare una linea ferroviaria di 3.755 chilometri che partendo dal porto di Santos e attraversando 1.521 chilometri in territorio brasiliano, 1.894 chilometri in Bolivia e 340 chilometri in Perù arrivi al porto di Ilo unendo così l'Oceano Atlantico con l'Oceano Pacifico e ponendosi come infrastruttura per il trasporto delle merci alternativa al canale di Panama.

Il progetto è promosso con energia dal governo della Bolivia per assicurare alla nazione uno sbocco stabile al mare e anche quale alternativa al progetto di un'analoga linea ferroviaria transoceanica che colleghi l'Atlantico con il Pacifico attraversando il Brasile e il Perù, ma non la Bolivia il cui confine a nord verrebbe solo lambito dalla linea ferroviaria, progetto per il quale la Cina ha manifestato interesse. Questa linea alternativa, il cui tracciato non è ancora stato esattamente definito, avrebbe una lunghezza compresa tra 4.800 e 5.300 chilometri.

Il governo boliviano, oltre a rimarcare la minor lunghezza del suo Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) rispetto al Corredor Norte Transcontinental (CNT) che ha destato l'interesse della Cina, ha evidenziato inoltre che il proprio progetto prevede la costruzione di poche nuove tratte ferroviarie, mentre per il CNT sarebbe necessario stendere nuovi binari su oltre la metà dell'intero tracciato, e che per realizzare il CFBC sarebbe necessario un investimento di sette miliardi di dollari, mentre la linea CNT comporterebbe una spesa di 20 miliardi di dollari.

È stato sottolineato inoltre che la nuova linea ferroviaria attraverso la Bolivia consentirebbe di diminuire il tempo di transito delle merci da una sponda oceanica all'altra del continente americano. Secondo le stime del governo boliviano, ad esempio, attraverso il nuovo corridoio ferroviario i carichi diretti al porto di Santos e partiti dai porti cinesi potrebbero raggiungere lo scalo portuale brasiliano in 42 giorni rispetto ai 67 giorni occorrenti con il transito delle navi attraverso il canale di Panama e ai 58 giorni necessari alle navi per circumnavigare a sud il continente passando da Capo Horn.

Alla riunione in corso a La Paz partecipano delegazioni della Bolivia, del Perù, del Brasile e del Paraguay, rappresentanti degli istituiti finanziari Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e CAF Banco de Desarrollo de América Latina e imprenditori francesi interessati a partecipare al progetto. Ieri è stato deciso che a partire dal prossimo 21 aprile il tavolo tecnico si riunirà ogni mese per definire dettagliatamente il progetto dal punto di vista tecnico, finanziario, giuridico e normativo.

È previsto che oggi, al termine della riunione al quale parteciperanno anche delegazioni della Germania e della Svizzera, vengano sottoscritti un memorandum of understanding con la Germania per finanziare lo studio di fattibilità per realizzare la linea ferroviaria, che sarà siglato dal viceministro tedesco dei trasporti e delle Infrastrutture digitali, Rainer Bomba, e un accordo con il Brasile per formalizzare il suo ingresso nel progetto.



