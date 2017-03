22 marzo 2017

La Regione Toscana ha reso noto l'interesse della China Railway International Group alla realizzazione della Piattaforma Europa nel porto di Livorno

L'azienda dovrebbe partecipare alla manifestazione di interesse che scade a fine maggio

La Regione Toscana ha reso noto che in occasione dell'incontro di ieri a Firenze tra il presidente dell'ente, Enrico Rossi, e una delegazione della China Railway International Group, l'azienda cinese che gestisce le ferrovie nazionali ed è attiva anche nei settori dei lavori pubblici, dell'edilizia e dei trasporti, quest'ultima ha manifestato interesse alla realizzazione della Piattaforma Europa nel porto di Livorno. L'ente regionale ha specificato che l'azienda cinese dovrebbe partecipare alla manifestazione di interesse che scade alla fine del prossimo mese di maggio ( del 7 dicembre 2016).

La delegazione cinese, che era accompagnata dal presidente dalla Compagnia Portuale di Livorno, Enzo Raugei, e da Vanni Bonadio, in rappresentanza di Logistica Toscana, era guidata dal segretario di partito dell'azienda, Chen Shiping, e composta tra gli altri dal capo ingegnere e general manager del settore marketing, Yuan Zuoxiang, e da Kenny Song, presidente della finanziaria del gruppo cinese

L'ente regionale toscano ha specificato che Shiping si è detto molto interessato ad investire a Livorno visto che in Toscana ci sono molte infrastrutture e ha tenuto a sottolineare che il suo gruppo non si limita a costruire, ma si occupa anche di investimenti e di gestione. Enrico Rossi ha illustrato alla delegazione cinese tutte le opere realizzate e in corso di realizzazione nel porto di Livorno, dal collegamento ferroviario diretto con la rete nazionale, allo scavalco che collegherà porto ed interporto, al ruolo decisivo che può giocare il vicino aeroporto di Pisa.

La Regione ha precisato inoltre che China Railway International Group ha posto in rilievo l'intesa raggiunta con la Compagnia Portuale confermando dunque l'interesse sia a costruire il terminal che a partecipare alla sua gestione.



