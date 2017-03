23 marzo 2017

Fincantieri avvia la costruzione della prima di tre navi da crociera per Virgin Voyages

Cerimonia per il taglio della prima lamiera nel cantiere navale di Sestri Ponente (Genova)

Ieri nel cantiere navale di Sestri Ponente (Genova) del gruppo Fincantieri si è svolta la cerimonia per il taglio della prima lamiera della prima di tre navi da crociera destinate a Virgin Voyages, brand del gruppo Virgin e nuovo operatore del comparto crocieristico ( inforMARE del 20 dicembre 2016). Le nuove unità, che saranno consegnate rispettivamente nel 2020, 2021 e nel 2022, avranno circa 110.000 tonnellate di stazza lorda, una lunghezza di 278 metri, una larghezza di 38, e saranno dotate di oltre 1.400 cabine in grado di ospitare a bordo più di 2.700 passeggeri assistiti da un equipaggio di 1.150 persone.







