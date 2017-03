24 marzo 2017

Nuovo fondo in Danimarca per investimenti nel settore navale

È stato costituito dai fondi pensionistici PensionDanmark e Danica Pension e dalla società di investimenti Navigare Capital Partners

Nei giorni scorsi i fondi pensionistici danesi PensionDanmark e Danica Pension e la Navigare Capital Partners, società di nuova costituzione per la realizzazione investimenti nel settore navale, hanno annunciato la costituzione del Maritime Investment Fund I, fondo istituito con apporto di capitale da parte dei tre partner per un totale di oltre 300 milioni di dollari che sarà utilizzato per l'acquisizione di una flotta di navi di diversa tipologia, tra cui rinfusiere, portacontainer, navi cisterna e chimichiere e navi per l'industria offshore che saranno poste a noleggio presso operatori marittimi.

Il fondo sarà gestito dalla Navigare Capital Partners e sarà aperto alla partecipazione di investitori istituzionali. «Il nuovo fondo di investimenti - ha spiegato Henrik Ramskov, managing partner della nuova società - darà agli investitori istituzionali la possibilità di investire in una vasta gamma di navi e ciò è una novità molto positiva per lo shipping danese».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec