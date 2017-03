24 marzo 2017

Alla Guardia Costiera Italiana è stato conferito il prestigioso premio internazionale Meritorious Service Award

Riconoscimento per la straordinaria attività di soccorso ai migranti condotta dai suoi equipaggi nel Mediterraneo centrale

Alla Guardia Costiera Italiana è stato conferito il Meritorious Service Award, prestigioso riconoscimento internazionale che è stato assegnato quale riconoscimento per la straordinaria attività di soccorso ai migranti condotta dai suoi equipaggi nel Mediterraneo centrale. Il premio è stato riconosciuto dall'International Salvage Union (ISU), associazione con sede nella capitale britannica e partecipata dalle più qualificate aziende di salvataggio mondiali.

Il premio è stato consegnato mercoledì a Londra dal presidente dell'ISU, John Witte, e dal segretario generale dell'International Maritime Organization (IMO), Ki Tack Lim, al contrammiraglio Nicola Carlone, capo Reparto Piani e Operazioni del Comando Generale della Guardia Costiera.

«Sono onorato - ha dichiarato John Witte - di celebrare il grande lavoro svolto dalla Guardia Costiera Italiana nel corso degli ultimi anni e anche quest'anno nella importante iniziativa umanitaria di gestire l'enorme numero di migranti che tentavano di raggiungere l'Europa attraverso il Mar Mediterraneo. Il personale della Guardia Costiera Italiana ha dimostrato il proprio impegno per salvare vite umane in mare e i loro sforzi sono andati oltre i confini e sono stati intrapresi indipendentemente dalle circostanze e spesso con grande rischio personale; essi hanno salvato migliaia di vite».

L'ammiraglio Carlone ha manifestato la gratitudine di «tutta la Guardia Costiera Italiana, onorata di ricevere questo speciale riconoscimento per la particolare importanza di salvare vite umane in mare. L'impegno profuso senza risparmio di energie e la dedizione dimostrata dal nostro personale sono parte della nostra missione e le operazioni di search and rescue sono parte dell'impegno umanitario di fronte ad un emergenza che non possiamo ignorare».

In occasione della consegna del premio Piero Neri, amministratore delegato della società di rimorchiatori livornese Fratelli Neri e membro del comitato esecutivo dell'ISU, ha manifestato l'orgoglio di tutti i membri italiani dell'associazione per il conferimento del premio alla Guardia Costiera, riconoscimento dell'enorme sforzo umanitario da questa profuso a favore del prossimo in pericolo in mare. Riferendosi, inoltre, al sistema di sicurezza nei porti, Neri ha ricordato l'azione di coordinamento dei servizi tecnico-nautici svolta quotidianamente dall'Autorità Marittima, evidenziandone il ruolo di centralità a vantaggio della prontezza operativa per la tutela della sicurezza della navigazione.





