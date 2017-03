27 marzo 2017

Tre offerte vincolanti per l'acquisizione del 67% dell'Autorità Portuale di Salonicco

Sono state presentate da ICTSI, DP World e dal consorzio Deutsche Invest Equity Partners, Belterra Investments e Terminal Link (CMA CGM)

Sabato la Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), l'agenzia governativa greca per le privatizzazioni, ha reso noto che entro la data di scadenza di venerdì il proprio advisor finanziario a Londra ha aver ricevuto tre offerte vincolanti per l'acquisizione del 67% del capitale dell'Autorità Portuale di Salonicco.

Le proposte vincolanti, avanzate da tre degli otto soggetti inizialmente ammessi a competere per la privatizzazione dell'authority portuale greca ( 15 luglio 2014 e 27 aprile 2016), sono state presentate dal gruppo terminalista filippino International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), dalla P&O Steam Navigation Company del gruppo terminalista DP World di Dubai e dal consorzio costituito dalle società di investimenti Deutsche Invest Equity Partners GmbH di Monaco e Belterra Investments Ltd. di Nicosia e dalla società terminalista Terminal Link del gruppo armatoriale francese CMA CGM.







