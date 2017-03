27 marzo 2017

Moby annuncia la stabilizzazione di 255 marittimi in Toscana

Accordo con le organizzazioni sindacali

Il gruppo Onorato Armatori ha annunciato di aver siglato stamani un accordo che prevede la stabilizzazione, in Toscana, di altri 255 marittimi italiani con la propria compagnia di navigazione Moby. Il gruppo ha precisato che l'operazione è stata resa possibile grazie ad un accordo con le organizzazioni sindacali della Toscana di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, incontro al quale Moby ha partecipato con il direttore generale Giuseppe Savarese.







