28 marzo 2017

Lo scorso anno il produttore cinese di container CIMC ha registrato un deciso calo dei risultati economici

Accentuata diminuzione delle vendite

La cinese China International Marine Containers (CIMC), uno dei principali produttori mondiali di container intermodali, ha concluso il 2016 con un utile netto di 1,70 miliardi di yuan (248 milioni di dollari), con un calo del -36,4% rispetto a 2,68 miliardi di yuan nell'esercizio annuale precedente. I ricavi sono diminuiti del -12,9% scendendo a 51,11 miliardi di yuan rispetto a 58,68 miliardi di yuan nel 2015. L'utile operativo è ammontato a 800 milioni di yuan (-73,7%).

Lo scorso anno i ricavi nel solo segmento dei container sono stati pari a 11,07 miliardi di yuan (-47,5%). Nel 2016 il gruppo cinese ha venduto container per carichi secchi per un totale pari a 587mila teu, con una riduzione del -47,6% rispetto ad oltre 1,1 milioni di teu nell'anno precedente, registrando ricavi prodotti da tale attività pari a 5,69 miliardi di yuan (-50,0%). In accentuata flessione anche le vendite di container reefer, che hanno totalizzato meno di 80mila teu (-56,1%), con relativi ricavi che si sono attestati a 2,24 miliardi di yuan (-56,7%).

CIMC ha precisato che, sulla base delle previsioni degli analisti del settore, nel 2017 prevede che la domanda di container subirà un incremento rispetto allo scorso anno.





