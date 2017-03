29 marzo 2017

In Turchia la filiale del gruppo Yusen Logistics si è fusa con la società logistica del gruppo Inci Holding

La nuova società avrà quasi 200 dipendenti e avvierà le proprie attività il 1° aprile

Yusen Logistics Turkey (YLTR), filiale turca del gruppo logistico giapponese Yusen Logistics, si è fusa con la Inci Lojistik (IL), filiale del gruppo turco Inci Holding. La nuova società, che è stata denominata Yusen Inci Lojistik ve Ticaret A.S., sarà per il 60% di proprietà Yusen Logistics Europe BV e per il 40% Inci Holding. Yusen Inci Lojistik, che avrà quasi 200 dipendenti, avvierà le proprie attività il prossimo 1° aprile e sarà diretta da Hakan Meric, amministratore delegato uscente di Yusen Logistics Turkey.

Il quartier generale di Yusen Inci Lojistik sarà ad Istanbul e la nuova società offrirà una gamma completa di servizi logistici, sia domestici che internazionali in import ed export. Inoltre l'azienda avrà uffici a Istanbul, Izmir, Manisa, Bursa e Ankara, con una disponibilità di magazzini pari a 30.000 metri quadri a Izmir e Manisa, con possibilità di temperatura controllata e magazzini doganali. Il gruppo offrirà anche una varietà di servizi a valore aggiunto tra i quali smistamento, assemblaggio, confezionamento, alimentazione delle linee produttive, imballo, etichettatura, rilavorazione e controllo qualità. Sul fronte distributivo, Yusen Inci Lojistik offrirà soluzioni di trasporto nazionale personalizzato e dedicato.

Yusen Logistics e Inci Holding hanno evidenziato che la fusione rappresenta un passaggio strategico per entrambe le parti e modifica in modo sostanziale sia la configurazione del mercato logistico turco che i flussi internazionali. Inoltre hanno sottolineato che la nuova organizzazione trarrà beneficio dalle capacità, perfettamente complementari, delle due società: la presenza internazionale di Yusen Logistcs da un lato e il forte radicamento locale di Inci Lojistik.

Yusen Logistics ha avviato la propria attività in Turchia il 1° ottobre 2012 con il nome di Yusen Logistics Turkey. Inci Lojistik è stata fondata nel 1997 e offre servizi di logistica integrata e consulenza. Le due società hanno formalizzato una prima collaborazione nel 2014.



