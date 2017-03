29 marzo 2017

Nel 2016 i terminal portuali di China Merchants Port Holdings Co. hanno movimentato 95,77 milioni di container (+14,5%)

Il traffico delle rinfuse è stato pari a 460 milioni di tonnellate (+30,2%)

Il gruppo logistico, portuale, finanziario, energetico e immobiliare cinese China Merchants Port Holdings Co. ha archiviato il 2016 con un miglioramento delle performance economiche rispetto all'anno precedente e con una crescita dei volumi di traffico movimentati dai terminal portuali del gruppo grazie essenzialmente al rialzo dei risultati registrato nel secondo semestre dell'anno.

Nell'intero 2016 il gruppo ha totalizzato ricavi pari a 7,98 miliardi di dollari di Hong Kong (1,0 miliardi di dollari USA), con una flessione del -3,1% rispetto a 8,23 miliardi di dollari di Hong Kong nell'esercizio annuale precedente. L'utile operativo è ammontato a 3,90 miliardi di dollari di Hong Kong (+30,7%) e l'utile netto a 6,21 miliardi di dollari di Hong Kong (+12,3%).

Lo scorso anno i terminal portuali del gruppo cinese hanno movimentato un traffico containerizzato pari a 95,77 milioni di teu, con un incremento del +14,5% sul 2015. I soli terminal portuali cinesi del gruppo hanno movimentato 71,93 milioni di teu (+17,0%) a cui si aggiungono 6,88 milioni di teu movimentati ad Hong Kong e a Taiwan, mentre i terminal esteri hanno movimentato 16,96 milioni di teu (+5,7%). Oltre al traffico containerizzato, nel 2016 i terminal portuali del gruppo hanno movimentato un traffico delle rinfuse pari a 460 milioni di tonnellate (+30,2%).

Nel solo secondo semestre del 2016 China Merchants Port Holdings Co. ha registrato ricavi pari a 4,13 miliardi di dollari di Hong Kong, con una diminuzione del -0,6% sulla prima metà dell'anno precedente. L'utile operativo si è attestato a 2,56 miliardi di dollari di Hong Kong (+135,2%) e l'utile netto a 4,22 miliardi di dollari di Hong Kong (+77,7%).

Nel secondo semestre del 2016 i terminal portuali del gruppo hanno movimentato un traffico dei container pari a 49,82 milioni di teu (+18,1%) e un traffico delle rinfuse pari a 242,3 milioni di tonnellate (+35,4%).





