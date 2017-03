30 marzo 2017

Alla società ferroviaria FNM il 49% del capitale di FuoriMuro

L'azienda gestisce in esclusiva le manovre ferroviarie nel porto di Genova

La società ferroviaria FNM, che è controllata dalla Regione Lombardia, ha siglato un accordo per l'acquisizione di una partecipazione del 49% in FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari, l'azienda che gestisce in esclusiva le manovre ferroviarie nel porto di Genova ed opera servizi di trazione verso le strutture logistiche retroportuali con servizi, oltre che per il porto del capoluogo ligure, da e per La Spezia, Livorno, Milano e Rivalta Scrivia.

Con la transazione, che si prevede sarà formalizzata domani, FNM comprerà per complessivi 1,342 milioni di euro le quote di capitale di FuoriMuro attualmente detenuto dalle società Inrail Spa (per il 19,6%) e Tenor Srl (per il 29,4%).

La movimentazione di merci nell'ambito del porto di Genova è effettuata da FuoriMuro sulla base di specifico contratto di concessione di servizi sottoscritto il 22 settembre 2015 con l'Autorità Portuale di Genova e avente scadenza il 22 settembre 2020. Nell'accordo quadro tra FuoriMuro e FNM è previsto per quest'ultima il diritto, da esercitare entro sei mesi dall'eventuale aggiudicazione della nuova concessione, di aumentare al 70% la propria partecipazione nel capitale sociale di FuoriMuro, secondo il valore che verrà stabilito con apposita perizia. FNM ha specificato che il corrispettivo di 1,342 milioni di euro per l'acquisizione del 49% di FuoriMuro include il premio di maggioranza per l'eventuale acquisizione di tale ulteriore quota, pari al 21% del capitale sociale.

«Per FNM - ha spiegato il presidente di FNM, Andrea Gibelli - la partnership con FuoriMuro si inserisce nel solco del Piano strategico 2016-2020, approvato lo scorso mese di settembre. Il potenziamento del trasporto merci su ferro dai porti della Liguria, unito al rilancio del sistema logistico del Nord Ovest, rappresenta infatti uno dei quattro pilastri fondamentali del Piano stesso, insieme allo sviluppo del trasporto passeggeri, al rinnovo della flotta e alla realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporto».

«I due obiettivi fondamentali del Piano strategico 2016-2020 per il trasporto merci - ha specificato Gibelli - sono: incrementare la competitività del settore logistico del Nord Ovest attraverso lo sviluppo di piattaforme logistiche, creando un contesto favorevole alla crescita del sistema economico; sviluppare l'intermodalità fra i porti della Liguria, i retroporti in Pianura Padana e i mercati finali nazionali e internazionali».

Nell'esercizio 2016 FuoriMuro ha registrato un valore della produzione pari a 15,233 milioni di euro, un utile operativo di 374mila euro ed un utile dell'esercizio di 133mila euro. Il patrimonio netto è risultato pari a 853mila euro e la posizione finanziaria netta a 462mila euro.



