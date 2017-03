30 marzo 2017

Fincantieri ha consegnato la nave da crociera Majestic Princess alla Princess Cruises

È la prima nave progettata e costruita dall'azienda italiana specificatamente per il mercato cinese

Oggi nel cantiere navale di Monfalcone della Fincantieri, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni, si è svolta la cerimonia di consegna di Majestic Princess, la terza nave da crociera della classe “Royal Princess” costruita per la società armatrice Princess Cruises del gruppo statunitense Carnival Corporation.

All'evento sono intervenuti, fra gli altri, la presidente della Regione Friuli Venezia, Giulia, Debora Serracchiani, e i vertici della società armatrice: Micky Arison, chairman di Carnival Corporation, Arnold Donald, amministratore delegato di Carnival Corporation, Stein Kruse, amministratore delegato di Holland America Group, e Jan Swartz, group president di Princess Cruises e Carnival Australia. Fincantieri era rappresentata dal presidente Giampiero Massolo e dall'amministratore delegato Giuseppe Bono.

La Majestic Princess, che è la più grande nave da crociera mai realizzata in Italia, ha una stazza lorda di 145.000 tonnellate e potrà ospitare 4.250 passeggeri in 1.780 cabine e 1.350 membri dell'equipaggio. Majestic Princess, che batte la bandiera di Bermuda, è caratterizzata da una nuova livrea con il logo storico di Princess Cruises dipinto su entrambe le fiancate a prua della nave e dalla scritta in ideogrammi cinesi “Shèng Shì Gng Zh Haò”, che significa “Grande Spirito”. Si tratta della prima nave progettata e costruita da Fincantieri specificatamente per il mercato cinese: a bordo, infatti, sono state create aree ad hoc per i gusti e le abitudini dei passeggeri cinesi con l'allestimento di nuovi spazi di intrattenimento come le sale karaoke e ristoranti dedicati a diversi tipi di cucina con una vasta scelta culinaria.

«A questa magnifica nave - ha dichiarato nel corso della cerimonia la presidente dell'ente regionale Serracchiani - spetterà il compito di affrontare un mercato nuovo come quello cinese. Questo, non solo è per noi motivo d'orgoglio, ma simboleggia la forza di un'Italia che sa essere capace di cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione».

«La Majestic Princess - ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, riferendosi ai recenti sviluppi della Brexit - è il simbolo di un Paese che sceglie di affrontare il mare aperto e che non si chiude in se stesso».

Ricordando che su 600 milioni di costo per la costruzione della nave ben 200 vanno a beneficio dell'economia nazionale in termini di ricadute fiscali e previdenziali, l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha messo l'accento sulle performance dell'azienda che guarda al 2017 come ad un anno di svolta.



