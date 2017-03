31 marzo 2017

Intesa sindacati - Rina/D'Appolonia per la salvaguardia dell'occupazione

Il testo - hanno reso noto Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt - prevede un piano di incentivi su base volontaria per accompagnare alla pensione

Le rappresentanze genovesi di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno reso noto che è stato raggiunto un accordo con Rina e D'Appolonia relativamente alla necessità di avviare un processo di razionalizzazione ed efficientamento comunicata nelle scorse settimane dalle due aziende ai sindacati, processo - hanno sottolineato le organizzazioni sindacali - che avrebbe potuto portare a conseguenze sull'occupazione. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno ricordato che, solo in Italia, il gruppo di classificazione e certificazione Rina e la sua società di ingegneria D'Appolonia contano più di duemila dipendenti.

I sindacati hanno spiegato che le trattative hanno portato alla firma di un accordo, siglato mercoledì, con il quale si salva l'occupazione, priorità assoluta - hanno evidenziato Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - di dipendenti e sindacato. Il testo - hanno precisato i sindacati - prevede un piano di incentivi su base volontaria per accompagnare alla pensione il personale che ne farà richiesta; inoltre le rappresentanze sindacali unitarie e l'azienda inizieranno un confronto di merito sull'organizzazione delle varie sedi del gruppo al fine di migliorarne l'efficientamento.







