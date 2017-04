3 aprile 2017

Completati i lavori di ristrutturazione del bacino di carenaggio numero 10 del porto di Marsiglia

Verrà consegnato alla fine di questo mese alla Chantier Naval de Marseille

Il bacino di carenaggio numero 10 del porto di Marsiglia, che con i suoi 485 metri di lunghezza e 85 metri di larghezza è uno dei bacini per la riparazione e manutenzione di navi più grandi del Mediterraneo e che era inattivo dal 2000, è diventato pienamente funzionante e verrà consegnato alla fine di questo mese alla Chantier Naval de Marseille (CNdM), la società che fa capo alla Genova Industrie Navali (GIN) delle società navalmeccaniche genovesi San Giorgio del Porto e T. Mariotti, azienda che recentemente ha visto l'ingresso nel suo azionariato della compagnia crocieristica Costa Crociere del gruppo Carnival Corporation ( del 2 agosto 2016).

Oggi l'Autorità Portuale di Marsiglia ha reso noto che è stata portata a termine la revisione completa della sala pompe, intervento che conclude le opere di ristrutturazione dell'impianto, e che nei prossimi giorni verranno eseguiti gli ultimi test di funzionamento del bacino di carenaggio n. 10 al termine dei quali verrà consegnato a CNdM, società che dal 2010 gestisce i bacini di carenaggio n. 8 e 9 del porto francese le cui dimensioni sono rispettivamente di 320 metri di lunghezza per 50 metri di larghezza e 250 metri di lunghezza per 37 metri di larghezza.

I lavori di ristrutturazione del bacino n. 10 sono costati 32 milioni di euro e sono stati finanziati dallo Stato francese, dalle istituzioni locali e dall'istituto finanziario pubblico Caisse des dépôts.



