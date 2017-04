4 aprile 2017

Alla MMC Corporation l'intera proprietà della società che gestisce il porto malese di Penang

Acquisirà il restante 51% del capitale sociale

Il gruppo malese MMC Corporation, che la scorsa estate ha siglato un accordo con la Seaport Terminal (Johore) Sdn Bhd (STJSB) per comprare il 49% del capitale della Penang Port, la società che gestisce il porto malese di Penang ( dell'8 agosto 2016), ha siglato ieri una nuova intesa con la stessa azienda per acquisire il restante 51% del capitale della Penang Port. La nuova transazione avrà un valore di 220 milioni di ringgit (50 milioni di dollari).

