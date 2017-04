4 aprile 2017

APM Terminals potrebbe lasciare il porto di Tacoma

La possibile rinuncia alla gestione del terminal segue la decisione della Matson di non rinnovare il contratto

APM Terminals, la società terminalista del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, ha preannunciato oggi la possibile rinuncia alla gestione del container terminal che la società ha in concessione nel porto di Tacoma. L'azienda ha specificato di aver ricevuto dalla Matson, che è la principale cliente del terminal, l'avviso di non aver intenzione di rinnovare il contratto con APM Terminals Tacoma per i servizi resi dalla società terminalista alla compagnia di navigazione statunitense, contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre così come il contratto di concessione sottoscritto dalla APM Terminals Tacoma e dalla Port of Tacoma.

APM Terminals ha ricordato che il terminal portuale di Tacoma, in cui sono impiegati 12 dipendenti, lavora primariamente per il servizio con l'Alaska della Matson che presenta due scali alla settimana e che nel 2016 il terminal ha movimentato un traffico containerizzato pari a circa 190mila teu.







