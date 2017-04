4 aprile 2017

Una delegazione dell'omanita Al Jazeera International Group esamina le possibilità di investimenti nel porto di Piombino

Incontro con il sindaco della città toscana e con i vertici dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Stamani lo sceicco Nasser Bin Mohammed Al Hashar, chairman del gruppo Al Jazeera International Group (AJIG), è stato ricevuto dal sindaco di Piombino, Massimo Giuliani, nella sala consiliare del palazzo comunale dove ha incontrato anche i vertici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con lo scopo di valutare le opportunità di investimento in Italia e in particolare nel porto di Piombino. Due gli obiettivi principali del gruppo mediorientale: realizzare uno stabilimento per la produzione di vetture di formula GT3 e creare nuove sinergie sull'agroalimentare tra l'Italia e l'Oman.

Durante la riunione, organizzata dallo Studio Legale Napolitano e da Ivano Reggiani, si è anche parlato della possibilità di creare nuove sinergie nel settore dell'agroalimentare con un nuovo porto a nord dell'Oman. «Abbiamo coinvolto Piombino - ha spiegato l'avvocato Maria Teresa Napolitano - perché è una delle realtà più dinamiche del territorio: come advisor del gruppo AJIG mi farò carico di aprire con voi e con il Comune un tavolo di lavoro per implementare i progetti dei partner omaniti su questo territorio, che ha infrastrutture all'avanguardia».

«Auspico - ha sottolineato il presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini - che lo sceicco sia soltanto il primo di una lunga serie di imprenditori interessati ad investire nell'Autorità di Sistema dell'Alto Tirreno, le cui potenzialità sono maggiori della semplice somma di quelle che possono esprimere singolarmente i porti di Livorno e Piombino». Domani la delegazione omanita guidata dallo sceicco ha in programma un incontro presso la Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo economico e, nel pomeriggio, con la Regione Campania.



