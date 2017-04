5 aprile 2017

Convegno del Propeller Club di Genova sui liquidatori d'avarie

Si terrà domani al Galata Museo del Mare

Il The International Propeller Club Port of Genoa, in collaborazione con l'Associazione Italiana Liquidatori di Avarie Marittime (ALAM) e il Comitato delle Compagnie d'Assicurazioni Marittime di Genova, ha organizzato per domani alle ore 16.00 presso l'auditorium RINA del Galata Museo del Mare a Genova un evento sul tema “Liquidatori d'avarie e connesse procedure assicurative nell'epoca della globalizzazione”.

Il convegno, organizzato nel ricordo di Carlo Mongrandi, figura di grande rilievo nel settore dell'avaria comune, mancato circa un anno fa, parteciperanno in qualità di relatori Stefano Cavallo (Studio G. Cavallo; vice presidente ALAM; segretario generale Comitato Compagnie Assicurazioni Marittime di Genova), Helen Belgrano Operto (Average Adjuster Richards Hogg Lindley, London), Carlo Allodi (Cambiaso Risso Marine Spa) e Andrea Papaioannu (claims manager Swiss Re Corporate Solutions). L'incontro sarà condotto e moderato da Stefano Cavallo.







