5 aprile 2017

Spliethoff potenzia il servizio Mediterraneo-USA aggiungendo uno scalo diretto a Veracruz

Servite con trasbordo altre destinazioni in America Latina

La compagnia di navigazione olandese Spliethoff ha annunciato un potenziamento del proprio servizio Medliner che collega il Mediterraneo con la East Coast/Golfo USA che attualmente prevede due partenze mensili. Agli scali nei porti turchi di Gemlik, Izmir/Gulluk e nei porti italiani di Monfalcone, Venezia e Genova con destinazione agli approdi statunitensi di Chester, Port Everglades, New Orleans e Houston è stato infatti aggiunto con effetto immediato uno scalo diretto a Veracruz, in Messico.

La compagnia, che ha una flotta di oltre 100 navi multipurpose, heavy-lift , ro-ro e semisommergibili, ha specificato che sono servite con trasbordo altre destinazioni in America Latina, inclusi porti della costa ovest.







