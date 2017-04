7 aprile 2017

Il presidente della Regione Calabria chiede al governo un incontro sul porto di Gioia Tauro

Oliverio: dare seguito a tutte le iniziative già programmate per lo sviluppo del porto e dell'area industriale

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha chiesto al governo un incontro urgente sulle tematiche legate allo sviluppo del porto di Gioia Tauro. «La situazione in atto nel porto di Gioia Tauro, dove le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero di dieci giorni contro le decisioni assunte da MTC di mettere in mobilità 400 dipendenti - ha scritto Oliverio al presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e al ministro della Coesione Territoriale del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti - mi induce a chiedere un incontro urgente sulle più complessive tematiche di sviluppo del porto».

«I temi dello sviluppo del porto, già nell'Accordo di Programma sottoscritto a luglio da governo, Regione Calabria, Autorità Portuale e parti sociali - ha osservato Oliverio nella lettera - richiedono un'accelerazione nella realizzazione. In relazione alle modalità dell'iniziativa assunta dalle organizzazioni sindacali - ha specificato il presidente della Regione - ho già assunto una netta posizione per le negative ricadute sulla credibilità e la prospettiva dello scalo, dove peraltro è in atto crescente attenzione da parte degli operatori economici. Ritengo pertanto necessaria in tempi brevi una valutazione comune per dare seguito a tutte le iniziative già programmate per lo sviluppo del porto e dell'area industriale di Gioia Tauro».







