7 aprile 2017

Plauso di ECSA, ICS e BIMCO all'ok del Parlamento UE alla ratifica della Convenzione HNS sull'inquinamento causato dalle navi

Il settore dello shipping - hanno ricordato le associazioni armatoriali - ha avviato una campagna per la sua sottoscrizione e pronta entrata in vigore

Le associazioni armatoriali European Community Shipowners' Associations (ECSA), International Chamber of Shipping (ICS) e BIMCO hanno espresso soddisfazione per l'adozione di mercoledì da parte del Parlamento europeo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione al protocollo del 2010 della Convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive (Convenzione HNS) per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile.

Le tre organizzazioni armatoriali hanno ricordato che questa è l'ultima Convenzione dell'Internazional Maritime Organization necessaria a completare il regime internazionale sulle responsabilità e i risarcimenti in caso di inquinamento causato dalle navi, Convenzione - hanno ricordato ECSA, ICS e BIMCO - relativamente alla quale il settore dello shipping ha avviato una campagna per la sua ratifica e pronta entrata in vigore.

ECSA, ICS e BIMCO hanno sottolineato che con l'approvazione di mercoledì il Parlamento europeo ha dato il via libera ai progetti di decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a ratificare il protocollo del 2016 alla Convenzione HNS e che ciò apre la strada al completamento dell'iter presso l'UE con l'adozione delle decisioni del Consiglio in una sua prossima riunione.

ECSA, ICS e BIMCO hanno esortato gli Stati dell'Unione Europea a ratificare il protocollo del 2016 che entrerà in vigore, con la Convenzione HNS consolidata del 2010, a 18 mesi dalla data della ratifica da parte di almeno 12 Stati, di cui quattro con una flotta di almeno due milioni di tonnellate di stazza lorda.



