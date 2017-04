7 aprile 2017

Eimskip compra il 51% della statunitense Container Services International

L'azienda di Boston è specializzata nella commercializzazione e nel noleggio di container nuovi e usati

La compagnia di navigazione islandese Eimskip ha comprato il 51% del capitale sociale della Container Services International (CSI), azienda di Boston specializzata nella commercializzazione e nel noleggio di container nuovi e usati. La società statunitense, che ha un fatturato annuo di circa cinque milioni di euro, è stata fondata nel 2011 da Stephan Howard che, a completamento della transazione, manterrà la proprietà del 49% del capitale.







