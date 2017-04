7 aprile 2017

In crescita i risultati economici dei gruppi terminalistici e logistici tedeschi Eurogate e BLG

Blach (Eurogate): per noi le nuove grandi alleanze armatoriali sono un'opportunità

Il gruppo terminalista e logistico tedesco BLG Logistics ha concluso l'esercizio annuale 2016 con ricavi pari a 1,46 miliardi di euro, con un incremento del +11,4% sull'esercizio precedente. L'EBITDA è ammontato a 76,2 milioni di euro (+11,9%), l'utile operativo a 38,5 milioni di euro (+9,1%) e l'utile netto a 30,9 milioni di euro (+14,7%).

La sola divisione Automobile, che opera servizi logistici per l'industria automobilistica per il trasporto di auto nuove di fabbrica, ha archiviato il 2016 con ricavi pari a 473,7 milioni di euro (+2,6%) ed un utile operativo di 15,1 milioni di euro (-18,4%). La divisione Contract, che opera servizi logistici nel settore delle parti di ricambio per auto e in altri comparti industriali e a servizio dei traffici portuali, ha chiuso il 2016 con ricavi pari a 574,5 milioni di euro (+20,0%) e un utile operativo di 7,1 milioni di euro (+317,6%).

Inoltre il gruppo BLG Logistics opera servizi terminalistici in ambito portuale attraverso Eurogate, la joint venture 50:50 con la tedesca Eurokai. Nel bilancio 2016 di BLG Logistics ha registrato ricavi derivanti da tali attività pari a 319,7 milioni di euro (+8,1%) ed un utile operativo di 47,2 milioni di euro (+8,8%).

Complessivamente nell'esercizio 2016 di Eurogate, anno nel quale i terminal portuali del gruppo hanno movimentato 14,6 milioni di teu (di cui cinque milioni in Italia) con una progressione del +0,4% sul 2015 ( del 31 gennaio 2017), figurano ricavi pari a 639,4 milioni di euro, con un aumento del +8,1% rispetto all'anno precedente. L'EBITDA si è attestato a 153,2 milioni di euro (+3,4%), l'utile operativo a 101,6 milioni di euro (+11,6%) e l'utile netto a 75,9 milioni di euro (+3,3%).

«Attualmente - ha commentato il chairman di Eurogate, Michael Blach - il trasporto marittimo containerizzato sta attraversando una fase di transizione. Lo scorso anno ha visto l'inizio di un'ondata di consolidamento senza precedenti tra le compagnie di navigazione. In futuro i principali traffici est-ovest, che sono di estrema importanza per noi, saranno dominati dalle tre principali alleanze 2M, OCEAN Alliance e THE Alliance. Per Eurogate ciò rappresenta una grande opportunità, perché con i nostri terminal sul Mare del Nord a Bremerhaven, Amburgo e Wilhelmshaven offriamo alle alleanze un'ampia gamma di servizi per le loro navi, tra cui le più grandi megaliners del futuro al mondo che hanno una capacità di oltre 20.000 teu».



