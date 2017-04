10 aprile 2017

L'authority greca per le privatizzazioni chiede l'invio di offerte migliorative per il 67% del porto di Salonicco

L'offerente preferenziale sarà selezionato nel corso del prossimo mese

Venerdì il consiglio di amministrazione dell'agenzia governativa greca per le privatizzazioni Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) ha aperto le offerte vincolanti ricevute per l'acquisizione del 67% del capitale dell'Autorità Portuale di Salonicco, proposte che sono state inviate dalla filippina International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), dalla P&O Steam Navigation Company (gruppo DP World di Dubai) e dal consorzio costituito da Deutsche Invest Equity Partners, Belterra Investments e Terminal Link ( del 27 marzo 2017).

HRADF ha reso noto che, come previsto dalla procedura di gara, l'agenzia ha richiesto ai tre soggetti partecipanti alla corrente fase della procedura l'invio di offerte migliorative che saranno prese in esame nella prossima riunione del consiglio di amministrazione.

Secondo le attese, l'offerente preferenziale sarà selezionato dal Board della HRADF nel corso del prossimo mese.







