10 aprile 2017

MSC potenzia il servizio di linea Levante Express

Collega il Mediterraneo orientale con il Nord Europa attraverso i porti di Napoli, La Spezia e Valencia

La compagnia di navigazione Mediterranean Shipping Company (MSC) ha annunciato un potenziamento del servizio di linea Levante Express che collega i bacini del Mediterraneo orientale ed occidentale con il Nord Europa. La nuova rotazione prevede nella relazione northbound il collegamento dei porti mediterranei di Beirut, Alessandria, Mersin e Iskenderun con i porti nordeuropei di di Felixtstowe, Anversa e Rotterdam attraverso i porti italiani di Napoli e La Spezia, mentre nella relazione southbound gli stessi porti nordeuropei e del Mediterraneo orientale saranno collegati attraverso il porto spagnolo di Valencia.

La nuova rotazione, che sarà introdotta alla fine di questo mese, prevede tra l'altro scali diretti al porto libanese di Beirut da cui sono previsti collegamenti con i porti siriani di Lattakia e Tartous. Inoltre è previsto un miglioramento del collegamento tra i porti italiani di Napoli e di La Spezia con i tre scali nordeuropei con scali regolari dal porto partenopeo e con una riduzione del transit time da quello ligure.







