11 aprile 2017

Ugo Patroni Griffi nominato presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Il decreto è stato notificato ieri

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha nominato Ugo Patroni Griffi presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con decreto che è stato notificato ieri. Il nuovo ente è stato costituito con la riforma della governance della portualità italiana, che è stata introdotta dal governo la scorsa estate, e la sua giurisdizione ricomprende i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

Comunicando l'avvenuta nomina, il ministero ha evidenziato che il barese Ugo Patroni Griffi è docente universitario in materie giuridiche con una profonda conoscenza del territorio di riferimento.







