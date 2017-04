12 aprile 2017

PS Navi (Pillarstone Italy) è diventata unico socio della società armatoriale italiana Premuda

Verso il delisting da Borsa Italiana

Pillarstone Italy, la piattaforma finanziaria che fa capo al fondo americano KKR Credit, è diventata - attraverso la società di nuova costituzione PS Navi Spa - unico socio della società armatoriale italiana Premuda. Lunedì, infatti, PS Navi ha perfezionato la sottoscrizione di circa 14,5 milioni di azioni della compagnia, per un controvalore totale di 7,2 milioni di euro comprensivo di sovrapprezzo, rivenienti dall'aumento di capitale riservato deliberato dall'assemblea degli azionisti alla fine dello scorso mese ( del 31 marzo 2017).

L'aumento di capitale si è perfezionato contestualmente alla rinuncia da parte di PS Navi a crediti per circa 90,5 milioni di euro nell'ambito di un accordo ex articolo 67 della legge fallimentare raggiunto con tutti i creditori finanziari, allo scopo di risanare l'esposizione debitoria della società Premuda e dell'intero gruppo e consentirle di bilanciare così la propria posizione finanziaria, grazie anche all'apporto da parte di Pillarstone di nuove risorse per oltre 40 milioni di euro.

Ricordando che le nuove azioni oggetto dell'aumento di capitale non erano destinate alla quotazione e, per effetto delle operazioni sul capitale deliberate dall'ultima assemblea, comportanti l'annullamento di tutte le azioni allora in circolazione e l'aumento di capitale riservato che è stato sottoscritto da PS Navi, Premuda ha specificato che la compagnia non possiede più i requisiti di flottante minimo necessari per mantenere un mercato normale e regolare delle proprie azioni e ciò potrebbe comportare un provvedimento di delisting. La società armatoriale italiana ha ricordato inoltre che, con provvedimento dello scorso 31 marzo, Borsa Italiana ha determinato la sospensione a tempo indeterminato delle negoziazioni in Borsa delle azioni Premuda.



