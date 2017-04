12 aprile 2017

Il gruppo logistico Kuehne + Nagel sigla un accordo con la cinese Alibaba.com

L'obiettivo è offrire soluzioni di logistica e-commerce agli esportatori cinesi

Il gruppo logistico elvetico Kuehne + Nagel ha sottoscritto un memorandum of understanding con Alibaba.com, l'azienda di commercio elettronico del gruppo cinese Alibaba, con lo scopo principale di fornire soluzioni di logistica e-commerce agli esportatori cinesi.

«Siamo lieti di collaborare con Kuehne + Nagel - ha sottolineato il direttore Logistica di Alibaba.com, Steve Su - per offrire servizi logistici globali alle piccole e medie aziende nostre clienti, consentendo loro di cogliere le opportunità del commercio con l'estero».







