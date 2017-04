13 aprile 2017

Firmato l'heads of terms per l'acquisizione del controllo di STX France da parte di Fincantieri

L'accordo include le linee guida del piano industriale preparato dall'azienda italiana per il gruppo francese

A poco più di un mese dall'accordo preliminare raggiunto da Fincantieri per l'acquisizione del controllo della società cantieristica STX France ( del 7 aprile 2017), il gruppo navalmeccanico italiano e il governo di Parigi hanno confermato di aver firmato ieri l'heads of terms annunciato lo scorso mese, «accordo - ha specificato Fincantieri - che costituisce un elemento fondamentale per il perfezionamento degli accordi definitivi tra i futuri azionisti» e che «include anche le linee guida del piano industriale preparato da Fincantieri per STX France». Piano industriale - ha precisato l'azienda italiana - che è stato «condiviso con l'APE», l'Agence des Participations de l'Etat che ha sottoscritto l'intesa per conto dello Stato francese, che possiede una quota del 33,34% in STX France.

Confermando che dopo diversi mesi di intense trattative il governo ha raggiunto un accordo con Fincantieri, il segretario di Stato dell'Economia e delle finanze di Parigi, Christophe Sirugue, ha sottolineato che l'esecutivo francese ha fatto la sua parte.

Fincantieri, che è stata selezionata quale offerente preferenziale per acquisire il 66,66% del capitale di STX France detenuto dalla sudcoreana STX Offshore & Shipbuilding Co., ha inoltre ricordato che sta lavorando con il tribunale di Seul per finalizzare quanto più rapidamente possibile l'acquisizione di STX France.



